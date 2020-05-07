Библиотеки БАЗИС

Скачать библиотеки материалов, фурнитуры для Базис-мебельщик

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  1. PRO100 исходники 137
    1. Проекты PRO100 70
      1. Сборники проектов PRO100 7
    2. Материалы PRO100 27
    3. Элементы PRO100 36
    4. Сборники библиотек PRO100 3
  2. БАЗИС исходники 44
    1. Чертежи БАЗИС 34
      1. Сборники чертежей БАЗИС 8
    2. Библиотеки БАЗИС 4
    3. Фрагменты БАЗИС 3
    4. Скрипты Базис-мебельщик 1
  3. bCAD исходники 44
    1. Чертежи bCAD 4
    2. Библиотеки bCAD 40
  4. AutoCAD исходники 45
    1. Чертежи AutoCAD 33
    2. Библиотеки AutoCAD 12
  5. 3ds Max исходники 94
    1. Модели 3ds Max 77
    2. Сборники моделей 3ds Max 17
  6. Чертежи мебели в PDF 92
  7. Макеты мебели для ЧПУ 60
  8. 3D модели мебели и её элементы 10
  9. Текстуры 18
  10. Таблицы Excel 35
  11. Каталоги 9
  12. Разное 6

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БАЗИС Шкаф - купе (выполнен в Базис мебельщик 8) Базис 8
3-д модель.
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BOYARD фурнитура для Базис-мебельщик Контур-М
BOYARD фурнитура для Базис-мебельщик 2018-07-12
Скачать BOYARD фурнитуру для Базис-мебельщик
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Модели фурнитуры МДМ-Комплект для Базис-мебельщик Контур-М
Модели фурнитуры МДМ-Комплект для Базис-мебельщик 2018
Скачать модели фурнитуры МДМ Комплект для ПО Базис Мебельщик
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MasterBox - Мастер проектирования ящиков для Базис-мебельщик Контур-М
MasterBox - Мастер проектирования ящиков для Базис-мебельщик 2018-06-29
Скачать MasterBox - программа проектирования ящиков для Базис-мебельщик
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